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7 октября 2024, 9:41 Читати українською

Forbes выяснил, кто из лидеров государств имеет самую большую зарплату

Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая заработная плата составляет 1,69 миллиона долларов. Об этом пишет Громадське со ссылкой на Forbes.

Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.
Фото: Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг

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Такая зарплата почти вдвое больше оплаты труда президента Швейцарии Виолы Амгерд, которая зарабатывает 570 тысяч долларов в год и занимает вторую строчку рейтинга.

Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Албанезе — ему платят 413,3 тысячи долларов в год.

Президент США Джо Байден занял четвертое место в этом рейтинге. В год его заработная плата составляет 400 тысяч долларов. Первую десятку в этом рейтинге закрыл канцлер Германии Олаф Шольц — ему платят 293,7 тысячи долларов в год.

Если же приравнять зарплату к ВВП на душу населения, то здесь лидируют африканские страны. Так, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает в год 141 тысячу долларов, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения.

Лидеры Танзании и Южноафриканской республики имеют зарплаты, составляющие 1000% от местных ВВП.

А вот миллионная годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет чуть более 1,1% ВВП на душу населения страны.

Меньше всего в мире зарабатывает лидер Шри-Ланки — 3,9 тысячи долларов в год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+11
Я_ __
Я_ __
7 октября 2024, 10:05
#
Фігня, в нас стільки бабла депутати можуть собі в карман покласти за один-два тендери.

А потім будуть клянчити донати, казати що в бюджеті не вистачає коштів і треба піднімати податки :)
+
+26
RobinG
RobinG
7 октября 2024, 10:34
#
Нищиброды, в Украине работники ТЦК, МСЕК, чиновники высоких рангов получают значительно больше.
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