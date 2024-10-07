Forbes выяснил, кто из лидеров государств имеет самую большую зарплату

Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая заработная плата составляет 1,69 миллиона долларов . Об этом пишет Громадське со ссылкой на Forbes.

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Такая зарплата почти вдвое больше оплаты труда президента Швейцарии Виолы Амгерд, которая зарабатывает 570 тысяч долларов в год и занимает вторую строчку рейтинга.

Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Албанезе — ему платят 413,3 тысячи долларов в год.

Президент США Джо Байден занял четвертое место в этом рейтинге. В год его заработная плата составляет 400 тысяч долларов. Первую десятку в этом рейтинге закрыл канцлер Германии Олаф Шольц — ему платят 293,7 тысячи долларов в год.

Если же приравнять зарплату к ВВП на душу населения, то здесь лидируют африканские страны. Так, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает в год 141 тысячу долларов, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения.

Лидеры Танзании и Южноафриканской республики имеют зарплаты, составляющие 1000% от местных ВВП.

А вот миллионная годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет чуть более 1,1% ВВП на душу населения страны.

Меньше всего в мире зарабатывает лидер Шри-Ланки — 3,9 тысячи долларов в год.