За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 661630 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 октября: 1160 российских оккупантов, 14 танков и 65 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 661630 (+1160) человек,
- танков — 8933 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 17710 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 19156 (+64) ед,
- РСЗО — 1223 (+7) ед,
- средства ПВО — 972 (+2) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16643 (+65),
- крылатые ракеты — 2615 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26102 (+96) ед,
- ‚специальная техника / special equipment — 3364 (+1)
Источник: Минфин
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