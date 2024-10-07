С 7 октября 2024 года меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.
В Украине с 7 октября подорожало оформление паспортов
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Новые цены
- Оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
- Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
- Обмен водительского удостоверения — 950 грн;
- Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн.
- Проставление апостиля — 650 грн.
Источник: Минфин
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