За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 660470 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 октября: 1250 российских оккупантов, 3 танка и 49 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 660470 (+1250) человек,
- танков — 8919 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 17679 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 19092 (+55) ед,
- РСЗО — 1216 (+0) ед,
- средства ПВО — 970 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16578 (+49),
- крылатые ракеты — 2613 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26006 (+101) ед,
- специальная техника — 3363 (+19)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии