Цена на Brent показала рекордный за два года рост из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Как поясняет издание, эскалация на Ближнем Востоке вызывает опасения по поводу перебоев с поставками в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти. Иран экспортирует 1,7 млн баррелей нефти в день, в основном с терминала на острове Харк.

Аналитики и трейдеры опасаются, что Израиль может нанести удар по острову, а Иран и «прокси» могут ответить ударом по объектам энергетической отрасли в регионе.

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне $78,14 за баррель. В начале месяца цены на Brent падали ниже $70 за баррель, что стало минимумом с конца 2021 года.

Стоимость российской Urals опускалась ниже $65 за баррель, обновив минимум с начала февраля. 3 октября цена нефти выросла на 5% после слов Джо Байдена о том, что США обсуждают с Израилем возможность удара по нефтяным объектам Ирана.