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5 октября 2024, 9:21 Читати українською

Марк Цукерберг обошел Безоса и Арно в списке самых богатых людей мира

Марк Цукерберг, основатель и глава Meta, обошел Джеффа Безоса и Бернара Арно в списке самых богатых людей мира и занял в нем вторую строчку с показателем $206,2 млрд. Лидер рейтинга, глава Tesla Илон Маск, опережает Цукерберга примерно на $50 млрд, по данным Bloomberg.

Марк Цукерберг, основатель и глава Meta, обошел Джеффа Безоса и Бернара Арно в списке самых богатых людей мира и занял в нем вторую строчку с показателем $206,2 млрд.
Фото: depositphotos

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Цукербергу принадлежит 13% акций Meta. С начала года капитализация компании выросла на 68%, а бизнесмен стал богаче на $78 млрд. Это рекордный прирост среди 500 самых состоятельных людей мира. В четверг котировки Meta обновили исторический максимум.

Тем временем цена бумаг Amazon.com Inc., компании Безоса, за последние пять сессий снизилась на 3,2%, а его состояние понизилось до $205,1 млрд.

Рыночная стоимость LVMH, которой руководит Бернар Арно, за последнюю неделю опустилась на 6% вслед за акциями других производителей товаров класса «люкс».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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