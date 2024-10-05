Австрийская страховая группа Uniqa завершила продажу бизнеса в россии

Австрийская страховая группа Uniqa завершила продажу своей российской дочерней компании Raiffeisen Life российской страховой компании Renaissance Life и полностью покинула рынок россии. Об этом сообщила страховая компания, передает Укринформ.

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«Завершение этого соглашения означает наш окончательный выход из российского рынка», — заявил член правления Uniqa, ответственный за международный бизнес, Вольфганг Киндль.

Стороны договорились не разглашать сумму соглашения.

Uniqa владела 75% в Raiffeisen Life, тогда как остальные 25% принадлежали российской дочери Raiffeisen Bank International (RBI).