Австрийская страховая группа Uniqa завершила продажу своей российской дочерней компании Raiffeisen Life российской страховой компании Renaissance Life и полностью покинула рынок россии. Об этом сообщила страховая компания, передает Укринформ.
Австрийская страховая группа Uniqa завершила продажу бизнеса в россии
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«Завершение этого соглашения означает наш окончательный выход из российского рынка», — заявил член правления Uniqa, ответственный за международный бизнес, Вольфганг Киндль.
Стороны договорились не разглашать сумму соглашения.
Uniqa владела 75% в Raiffeisen Life, тогда как остальные 25% принадлежали российской дочери Raiffeisen Bank International (RBI).
Оформить КАСКО
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии