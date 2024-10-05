Украина привлечет дополнительно почти 62 млн евро от ЕИБ

Правительство во время заседания 4 октября утвердило два документа, которые позволят Украине привлечь дополнительно почти 62 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Куда направят средства

«Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, энергетическую устойчивость, теплоснабжение и другие важные проекты в наших общинах», — отметил глава Правительства.

Напомним

На этой неделе Украина получила дополнительный пакет поддержки от Швейцарии в размере 1,7 млрд долларов на проекты реконструкции в Украине на следующие 4 года.

А также от Германии дополнительные 70 млн евро для обеспечения украинских общин когенерационными установками, генераторами и солнечными панелями.