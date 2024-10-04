К закрытию межбанка курс доллара упал на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 30 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 4 октября: евро на межбанке просело на 30 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 4 октября
|
Закрытие 4 октября
|
Изменения
|
41,18/41,20
|
41,14/41,16
|
4 /4
|
45,44/45,45
|
45,14/45,15
|
30 /30
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,52 грн. Евро покупают за 45,45 грн., а продают за 45,99 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 45,62−45,90 грн.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии