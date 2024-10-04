Режиссер «Властелина колец» инвестировал $10 млн в стартап, работающий над возрождением вымерших животных

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон инвестировал $10 млн в стартап Colossal Biosciences, работающий над возрождением вымерших животных, таких как мамонты, тасманийский тигр, додо. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о стартапе

Colossal Biosciences уже собрал $235 миллионов. В 2023 году компания заявила, что планирует возродить мамонта к 2028 году в их природной среде — в Арктике.

Также ученые работают над возрождением тасманийского тигра, чтобы вернуть его на родной остров.

CEO компании Бен Ламм сказал, что не планировали привлечь столько средств. По его словам, инвесторы самостоятельно несут их, поскольку они в восторге от самой идеи проекта.

Что сказал Джексон

Питер Джексон, известный созданием трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», поддерживает биотехнологическую компанию, поскольку он стремится предотвратить вымирание видов в своей родной Новой Зеландии.