PayPal провела первую B2B-транзакцию в PYUSD, доход TRON достиг исторического максимума: что нового на рынке

Доход TRON в третьем квартале достиг исторического максимума в $577 миллионов

Доход сети TRON в третьем квартале 2024 года обновил исторический максимум, достигнув отметки в $577,2 млн. Доход сети за последний месяц составляет почти $198 млн, а за год свыше $1,66 млрд.

Основатель проекта Джастин Сан отметил, что доход в третьем квартале на 43% больше, чем во втором квартале. Кроме того, он спрогнозировал, что в следующие 90 дней выручка будет расти.

Отметим, $429,5 млн (74%) выручка блокчейна получила от стейкинга, еще $147,6 млн (26%) от сжигания (burning).

В Cointelegraph объяснили рекордные показатели растущей активностью стейблкоинов в сети, а также выходом на рынок мемкоинов.

В августе 2024 года в TRON запустили платформу для создания мемкоинов под названием SunPump. С момента запуска сервиса на нем запустили 89 449 токенов, а суммарный доход составил $5,1 млн, согласно Dune Analytics.

Испанский банк BBVA планирует запустить стейблкоин совместно с Visa в 2025 году

Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) планирует создать собственный стейблкоин в партнерстве с компанией Visa в 2025 году. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на главу отдела цифровых активов и блокчейну BBVA Франциска Марото.

В заявлении говорится, что в BBVA еще не решили, будет ли «стабильная монета» обеспечена депозитами, фондами денежного рынка или фиатными валютами, такими как евро или доллар США.

«Я надеюсь, что последний проект позволит банку извлечь выгоду из растущей тенденции токенизации таких активов, как недвижимость и частные кредитные фонды. Мы поняли, что блокчейн может изменить способ обмена ценностями в цифровом виде и значит повлиять на работу финансовой системы», — заявил Марото.

По его словам, BBVA захотела сотрудничать с Visa, а не выбирать любой из имеющихся стейблкоинов через известный бренд Visa и соответствие нормативным требованиям. Марото отметил, что банк, вероятнее всего, создаст стейблкоин с привязкой к евро и его можно будет использовать для расчетов на биржах, предлагающих токенизированные активы.

Известно, что тестирование актива планируется провести уже в 2025 году. В сообщении также отмечается, что BBVA предлагает услуги по хранению и торговле биткоина, Ethereum и USDC в Швейцарии для частных банковских и институциональных клиентов.

PayPal провела первую B2B-транзакцию в PYUSD

PayPal успешно провела первую B2B-транзакцию в стейблокинах PYUSD, используя платформу Coinbase Prime. Компания оплатила счет аудиторской фирмы Ernst&Young.

Транзакция проводилась с помощью инфраструктуры Software-as-a-Solution SAP Digital Currency Hub. Сумма платежа и его целевое назначение не раскрываются.

«Все больше компаний из списка Fortune 500 обращаются в Coinbase с просьбой изучить криптовалютные платежи… Стейблкоины мгновенно рассчитываются, не имеют границ и могут предлагать вознаграждения владельцам, улучшая рабочие процессы как для компаний, так и для их поставщиков. Coinbase гордится тем, что предоставляет технологию, которая делает эти транзакции возможными и тем, что ей доверяют такие бренды, как PayPal, Google Cloud, EY и многие другие», — заявил директор по институциональным продажам в Coinbase Стивен Капоцца.

Старший вице-президент PayPal из блокчейна Хосе Фернандес да Понте отметил, что B2B-транзакции могут быть дорогими и затянутыми. Использование стейблкоинов позволяет решить эту проблему. Об этом сообщает Bloomberg.

Bybit добавила в листинг бессрочные контракты на базе фондовых индексов

Криптовалютная биржа Bybit расширила список доступных инструментов бессрочными контрактами на базе популярных фондовых индексов по расчетам в USDT.

Среди них:

Китай A50 Index Cash CFD (USD);

Dow Jones Index Cash CFD (USD);

NAS100 Cash;

Nikkei Index Cash CFD (JPY);

Hang Seng Index Cash CFD (HKD).

Леверидж варьируется от 20x до 500x.

Представители платформы объяснили инициативу «расширением торговых возможностей» клиентов, применяемых MetaTrader 5.