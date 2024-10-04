Курс валют на 4 октября: евро в банках подешевел на 10 копеек, доллар — на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,45 грн, а продают за 46,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,80−45,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,4200−45,5600 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту