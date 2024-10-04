В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрация таких авто уменьшилась на 19%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель упал на 34%. Об этом сообщает Укравтопром.
Ввоз подержанных авто в Украину в сентябре упал на 34%
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Отмечается, что в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
На втором городе дизельные автомобили — 25%.
На третьем электромобиле — 19%.
Далее следуют гибриды и авто с ГБО — по 5%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет 9,2 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Самые популярные модели сентября
- Volkswagen Golf — 1018 ед.;
- Renault Megane — 793 ед.;
- Skoda Octavia — 685 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 483 ед.;
- Volkswagen Passat — 477 ед.;
- Nissan Leaf — 440 ед.;
- Audi Q5 — 426 ед.;
- Audi A4 — 333 ед.;
- Tesla Model 3 — 325 ед.;
- Nissan Rogue — 322 ед.
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Источник: Минфин
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