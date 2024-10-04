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4 октября 2024, 9:29 Читати українською

Ввоз подержанных авто в Украину в сентябре упал на 34%

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрация таких авто уменьшилась на 19%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель упал на 34%. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

На втором городе дизельные автомобили — 25%.

На третьем электромобиле — 19%.

Далее следуют гибриды и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет 9,2 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Самые популярные модели сентября

  • Volkswagen Golf — 1018 ед.;
  • Renault Megane — 793 ед.;
  • Skoda Octavia — 685 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 483 ед.;
  • Volkswagen Passat — 477 ед.;
  • Nissan Leaf — 440 ед.;
  • Audi Q5 — 426 ед.;
  • Audi A4 — 333 ед.;
  • Tesla Model 3 — 325 ед.;
  • Nissan Rogue — 322 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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