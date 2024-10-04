Ввоз подержанных авто в Украину в сентябре упал на 34%

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрация таких авто уменьшилась на 19%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель упал на 34%. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

На втором городе дизельные автомобили — 25%.

На третьем электромобиле — 19%.

Далее следуют гибриды и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет 9,2 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Самые популярные модели сентября