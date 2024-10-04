Vodafone Украина не смогла договориться о реструктуризации долга на $400 миллионов

Украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) провел переговоры с владельцами его еврооблигаций на $400 млн о возможности их реструктуризации, однако после отказа владельцев примерно 31% бумаг от предложенных условий решил отказаться от дальнейших переговоров. Об этом компания сообщила на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

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«VFU объявляет, что в отсутствие изменений в системе контроля за движением капитала не намерен вести дальнейшие переговоры с держателями облигаций. Вместо этого VFU сосредоточится на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжит обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопрос о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащего погашению 11 февраля 2025 года», — говорится в сообщении компании.

Согласно ему, переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, продолжались с 19 по 30 сентября этого года и были обусловлены действующими в Украине ограничениями по контролю за движением капитала, которые не позволяют VFU осуществлять трансграничные платежи по Украине для погашения облигаций.

Что предлагали владельцам евробондов

Отмечается, что владельцам еврооблигаций предложили следующие ключевые условия:

продление даты погашения облигаций на три года,

увеличение процентной ставки до 7,7%,

выплата комиссии за согласие в размере 1,5%,

залог средств VFU, находящихся в Украине, с целью погашения облигаций,

включение нового положения об обязательном досрочном погашении при ослаблении действующих мер контроля за движением капитала.

«Однако после переговоров предложение о реструктуризации владельцы облигаций, владеющие примерно 31% облигаций, отклонили это предложение», — констатируется в сообщении.

VFU отмечает, что, несмотря на невозможность осуществлять трансграничные платежи за пределы Украины для облегчения погашения евробондов, финансовое положение компании остается устойчивым, и она имеет достаточную ликвидность для выполнения своих обязательств по платежам в Украине по мере наступления срока их выполнения в ближайшем будущем.

Напомним

14 февраля этого года правительство Украины обратилось в Национальный банк с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

В список вошли «ВФ Украина», компании из трубно-колесного холдинга «Интерпайп», крупнейшего горно-металлургического холдинга «Метинвест», агрохолдинга «Кернел» и трех холдингов «ДТЭК»: «ДТЭК Энерго», «ДТЭК ВДЭ» и «ДТЭК» «Нефтегаз».

Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, в то время как их погашение остается проблемой.

В августе VFU выплатил очередной процентный доход по еврооблигациям на сумму $12,4 млн.

«Платеж был осуществлен с оншорного (украинского, — ред.) банковского счета компании, что стало возможным после последней либерализации валютного контроля, разрешающего трансграничные платежи для обслуживания долга», — говорилось в сообщении на сайте компании.

Vodafone Украина

ЧАО «ПФ Украина» (ТМ «Vodafone Украина») в первом полугодии 2024 года уменьшило чистую прибыль на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 1,954 млрд грн. Его выручка увеличилась на 13% — до 11,707 млрд грн. Компания обслуживала 15,9 млн. абонентов на 30 июня 2024 года.

С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding — диверсифицированной группы компаний, работающих в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.