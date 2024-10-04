За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 657 940 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 октября: 1230 российских оккупантов, 15 танков и 101 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 657940 (+1230) человек,
- танков — 8908 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 17627 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 18965 (+59) ед,
- РСЗО — 1212 (+8) ед,
- средства ПВО — 965 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16494 (+101),
- крылатые ракеты — 2613 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25820 (+70) ед,
- специальная техника — 3333 (+3).
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
росія взагалі якась сюрреалістична територія. у них є кримінальні стаття за найманство та розв’язування та підтримку війни, але це не заважає їм воювати, найматись за гроші на війну, піднімати їхньої владі ставки та виплати за вбивства на війні в Україні. світ на межі здорового глузду, але це не заважає райфу досі працювати на росії та показувати прибутки, і це не поодинокий випадок.
До березня 2024 року ще можна було виправити ситуацію, терміново знавши з посад міністра оборони Умєрова, генерального прокурора Костіна та директора ДБР Сухачова, призначивши замість цих «фахівців» притомних людей, відродивши військову юстицію та демонстративно погнавши на фронт ухилянтів на кшталт шабуніних, лємєнових, лещенків та інших положинських і жаданів. Але на сьогодні розвал армії досяг таких масштабів, що ніякі заходи вже не допоможуть — на фронті просто немає людей. Нема і не буде. Оскільки помирати за прогнилий корумпований режим «бусифковані» солдати не збираються, а засоби примусу — тобто військову юстицію — 95 квартал ліквідував ще у 2019 році.
У бригаду прибуло 50 новобранців, переважно у віці 52−56 років. 30 з них зразу ж були відправлені в тилові підрозділи та госпіталі, оскільки за станом здоров’я не придатні для служби на передовій (бо в ТЦК виконували план призову і мобілізували хворих). З решти 20-ти на другий день дезертирувало 16 військовослужбовців. Таким чином, з поповнення в 50 осіб на позиції було відправлено 4, після першої ж ротації ці четверо також дезертирували.
І така ситуація — по всьому фронту.
Володимир Бойко. Військовослужбовець, журналіст.