Газпром стал самой убыточной компанией россии

По итогам 2023 года «Газпром» получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл. Об этом сообщает российский Forbes.

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Убытки Газпрома

Крупнейшая корпорация рф ПАО «Газпром» за 2023 год впервые за 25 лет получила рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл и стала самой убыточной компанией россии. Издание отмечает, что в первом полугодии 2024 года «Газпром» уже вышел на чистую прибыль в размере почти 12 млрд долл.

На втором месте рейтинга российского Forbes — Амурский газохимический комплекс — совместное предприятие российского «Сибур Холдинг» и китайского Sinopec.

Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год из-за введения западных санкций на поставку оборудования.

В пятерку самых убыточных российских компаний также попали Ozon (450 млн долл чистого ущерба), Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха (360 млн долл чистого ущерба) и социальная сеть VK (360 млн долл. чистого убытка).

В рейтинг убыточности российского Forbes также попала угольная компания «Междуречье» (340 млн долл чистых убытков), Московский метрополитен (320 млн долл. чистых убытков), российское государственное «Агентство по страхованию вкладов» ($310 млн чистых убытков) и пивоваренная компания (290 млн долл чистого ущерба).

В то же время, согласно данным издания, группа компаний «Русгаздобыча» уменьшила сумму чистого убытка. В 2022 году этот показатель составил 1,6 млрд долл, а в 2023 — 320 млн дол.

В целом, по итогам 2023 года суммарный убыток попавших в рейтинг российских компаний превысил 9,4 млрд долл.