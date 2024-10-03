С начала полномасштабной войны со спецсчета, открытого Национальным банком Украины на нужды обороны, перечислено почти 37,3 млрд грн, из них в сентябре 2024 года — более 1,9 млрд грн. Об этом сообщает Нацбанк .
НБУ со спецсчета на нужды обороны в сентябре направил более 1,9 миллиарда долларов
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Сколько перечислили
«В целом с начала войны по спецсчету на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 37,3 млрд грн, в сентябре 2024 года — более 1,9 млрд грн», — говорится в сообщении.
По состоянию на 1 октября 2024 г. остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составляет более 1,9 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 2,5 млрд грн.
В общей сложности с начала войны на спецсчет поступило более 39 млрд грн в эквиваленте.
Отмечается, что средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).
Из-за границы в иностранной валюте поступило почти 18,7 млрд грн в эквиваленте.
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