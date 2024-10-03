К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 октября: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке
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Открытие 3 октября
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Закрытие 3 октября
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Изменения
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41,23/41,27
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41,18/41,20
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5/7
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45,51/45,54
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45,45/45,46
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6/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,55 грн. Евро покупают за 45,50 грн, а продают за 46,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,80−46,00 грн.
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Источник: Минфин
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