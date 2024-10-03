Продавец техники Apple возместил государству 10 миллионов неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты более 10 млн грн налогов директору компании, которая через собственную сеть магазинов продает технику Apple. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия в течение 2 лет не отразили реальную прибыль компании. Оплату товара принимали на счета различных подконтрольных ФЛП. Таким образом, снизили доход на сумму более 55 млн грн.

«Как следствие, компания не уплатила в Государственный бюджет Украины более 10 млн грн налогов. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы», — говорится в сообщении.

Директору общества доложено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. К моменту оглашения подозрения предприятие возместило сумму нанесенного ущерба в полном объеме.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины начато на основании аналитического продукта БЭБ.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.