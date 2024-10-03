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3 октября 2024, 18:02 Читати українською

Прирост алиментов в этом году вырос на 30% из-за отсрочки от мобилизации

В 2024 году украинцы начали более добросовестно платить алименты, ведь высокая задолженность по алиментам может стать основанием для избавления от отсрочки от мобилизации. Об этом руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко рассказал в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

В 2024 году украинцы начали более добросовестно платить алименты, ведь высокая задолженность по алиментам может стать основанием для избавления от отсрочки от мобилизации.
Фото: НБУ

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По его словам, в этом году прирост по уплате алиментов составил 30%.

«Если у отца есть трое несовершеннолетних детей, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но если он их удерживает. То есть содержание не означает, что быть просто физиологическим отцом, это значит участвовать в жизни ребенка, в том числе и в имущественном плане и исправно платить алименты в случае, если они есть», — сказал он.

По его словам, когда задолженность по алиментам превышает три месяца, фактически считается, что отец не удерживает своих детей должным образом, и в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации.

«Такие государственные механизмы побуждают наших граждан исправнее платить алименты. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%», — сказал Миненко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
3 октября 2024, 18:44
#
Как гадко… Когда дети подрастут — нужно обязательно дать им почитать эту статью, чтоб они осознали, что их папашки платили на них алименты исключительно для того, чтобы этим спасти свою шкуру…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 октября 2024, 20:00
#
Алименты это вообще мерзость с обоих сторон. Если завели детей, то развод вообще должен быть табу, но если уже прям без него совсем никуда, то только равное содержание и воспитание — полгода с отцом живёт, полгода с матерью или иная подобная схема. Ситуация когда отец платит с минималки 3к грн, такая же мразотная, как и мать вымогающая косарь баксов за право увидеть собственного ребенка.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 октября 2024, 19:57
#
Критерий для отсрочки огонь конечно — всякое быдло, которое пяток детей наплодило и может даже с ними не жить получает отсрочку и может свободно выезжать даже, тупо с минималки половину зп на алименты разок заплатить, получить отсрочку и выехать, а добропорядочный отец двоих детей, который их реально содержит должен идти на утилизацию без права покинуть концлагерь.
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