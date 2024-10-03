Прирост алиментов в этом году вырос на 30% из-за отсрочки от мобилизации

В 2024 году украинцы начали более добросовестно платить алименты, ведь высокая задолженность по алиментам может стать основанием для избавления от отсрочки от мобилизации. Об этом руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко рассказал в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

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По его словам, в этом году прирост по уплате алиментов составил 30%.

«Если у отца есть трое несовершеннолетних детей, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но если он их удерживает. То есть содержание не означает, что быть просто физиологическим отцом, это значит участвовать в жизни ребенка, в том числе и в имущественном плане и исправно платить алименты в случае, если они есть», — сказал он.

По его словам, когда задолженность по алиментам превышает три месяца, фактически считается, что отец не удерживает своих детей должным образом, и в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации.

«Такие государственные механизмы побуждают наших граждан исправнее платить алименты. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%», — сказал Миненко.