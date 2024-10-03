В Минэкономики назвали четыре фактора роста цен в Украине

В августе 2024 г. в Украине потребительские цены выросли на 0,6% за месяц. В годовом исчислении по итогам августа инфляция ускорилась до 7,5%. В июле показатель составил 5,4%. Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины от Минэкономики.