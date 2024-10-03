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3 октября 2024, 15:14 Читати українською

В Минэкономики назвали четыре фактора роста цен в Украине

В августе 2024 г. в Украине потребительские цены выросли на 0,6% за месяц. В годовом исчислении по итогам августа инфляция ускорилась до 7,5%. В июле показатель составил 5,4%. Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины от Минэкономики.

В августе 2024 г.
Фото: pixabay.com

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Как отмечается в обзоре, отсутствие летней дефляции в целом и в августе в частности обусловлено совпадением во времени нескольких мощных инфляционных факторов:

  • высокого давления на цены производителей предварительного существенного удорожания электроэнергии, а также необходимость закупки или использования альтернативных источников поставки электроэнергии (в настоящее время все давление со стороны всех «энергетических» факторов пролонгируется во времени);
  • отсутствие избытка сельхозпродукции на рынке, в том числе из-за сложных погодных условий;
  • значительный дефицит кадров;
  • высокий уровень опасности и неопределенность в дальнейшем течении боевых действий.

По данным Минэкономики антиинфляционное компенсационное влияние оказывали:

  • мораторий повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги;
  • монетарная политика НБУ, направленная на обеспечение контроля за ситуацией на валютном рынке, а также сохранение жестких монетарных условий (сказалось прежде всего на непродовольственном рынке, где цены преимущественно снижались);
  • дефляционные тенденции на мировом рынке топлива (по данным Всемирного банка за август нефть марки Brent подешевела на 5,2%), что, несмотря на ожидаемое повышение акцизов, способствовало относительной стабилизации цен на топливо.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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