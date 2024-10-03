Правительство Франции пообещало повысить налоги для богатых

Впоследствии министр по бюджету и публичным финансам Лоран Сен-Мартен уточнил, что нововведение будет касаться примерно 0,3% всех налогоплательщиков — с доходами от 500 тысяч евро в год и с учетом того, имеют ли они детей.

Впрочем, он не сказал, о каком налогообложении может идти речь, отметив, что в правительстве «посмотрят, какой механизм выбрать».

В то же время, общего повышения налога на доходы не будет.

Проект бюджета на следующий год должен быть презентован до 10 октября.