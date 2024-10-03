Правительство Франции закладывает в свою программу повышение налогов для самых богатых граждан. Введение «исключительного налогового взноса» для «богатых французов» объявил премьер-министр Мишель Барнье во время выступления в парламенте,передает Европейская правда.
Правительство Франции пообещало повысить налоги для богатых
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Впоследствии министр по бюджету и публичным финансам Лоран Сен-Мартен уточнил, что нововведение будет касаться примерно 0,3% всех налогоплательщиков — с доходами от 500 тысяч евро в год и с учетом того, имеют ли они детей.
Впрочем, он не сказал, о каком налогообложении может идти речь, отметив, что в правительстве «посмотрят, какой механизм выбрать».
В то же время, общего повышения налога на доходы не будет.
Проект бюджета на следующий год должен быть презентован до 10 октября.
Источник: Минфин
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