В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 23 копейки в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют на 3 октября: евро в банках подешевел на 23 копейки, доллар на пять копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял 1 копейку. Евро потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,50 грн, а продают за 46,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,49, евро — 45,90−46,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,23−41,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,51−45,54 грн/евро.
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Источник: Минфин
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