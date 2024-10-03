Курс валют на 3 октября: евро в банках подешевел на 23 копейки, доллар на пять копеек

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял 1 копейку. Евро потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,50 грн, а продают за 46,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,49, евро — 45,90−46,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,23−41,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,51−45,54 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту