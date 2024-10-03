За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 656710 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 октября: 1150 российских оккупантов, 6 танков и 43 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около/ about 656710 (+1150) человек,
- танков — 8893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 17596 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 18906 (+37) ед,
- РСЗО — 1204 (+0) ед,
- средства ПВО — 964 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16393 (+43),
- крылатые ракеты — 2613 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25750 (+58) ед,
- специальная техника — 3330 (+12)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии