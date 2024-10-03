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3 октября 2024, 11:10 Читати українською

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

Общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года выросло на $31,025 млрд — до $360,2 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Всего в рейтинг вошли 25 россиян, их общее состояние Bloomberg оценил в $360,2 млрд.

Общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года выросло на $31,025 млрд — до $360,2 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Фото: depositphotos

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Кто в рейтинге

На первых трех строчках в списке богатейших россиян оказались:

  • Владимир Потанин, один из основных владельцев компании «Норникель». С начала года его состояние увеличилось на $1,57 млрд, до $32,6 млрд;
  • Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК. Его состояние выросло на $4,27 млрд, до $28,2 млрд;
  • Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ. С начала года его состояние увеличилось на $2,83 млрд, до $27,5 млрд.

Кто разбогател больше всех

Сильнее других россиян с начала года разбогател основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За семь месяцев его состояние увеличилось на $6,22 млрд, до $25 млрд. В результате Мельниченко занял шестую строчку рейтинга богатейших российских бизнесменов.

На втором месте по приросту капитала — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал вырос на $5 млрд, до $25,9 млрд. Мордашов находится на четвертом месте в списке богатейших россиян.

У кого наибольшие потери

Сильнее всего сократилось с начала года состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова. По оценке Bloomberg, он потерял $5,51 млрд и занял восьмое место в рейтинге с капиталом $15,6 млрд.

В то же время капитал Геннадия Тимченко снизился с начала 2024 года на $3,45 млрд, до $10,7 млрд. Теперь Тимченко занимает 13-е место в рейтинге российских богачей.

Состояние председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона сократилось на $2,27 млрд, до $25,2 млрд. Он находится на пятом месте в общем списке богатейших россиян.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров занял 17-е место среди богатейших российских бизнесменов. Bloomberg оценил его состояние в $9,07 млрд. По данным агентства, основу состояния Павла Дурова составляет Telegram.

Индекс миллиардеров Bloomberg

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневно обновляемый рейтинг самых богатых людей мира, который агентство публикует с 2012 года. Он является динамическим показателем личного благосостояния, основанным на отчетах Bloomberg и изменениях рынков и экономики в целом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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