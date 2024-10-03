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3 октября 2024, 10:15 Читати українською

Intesa впервые стала самым дорогим банком в Евросоюзе — Bloomberg

Итальянский банк Intesa Sanpaolo стал крупнейшим банком в Европейском Союзе по рыночной стоимости, впервые обогнав испанский Banco Santander, пишет Bloomberg.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo стал крупнейшим банком в Европейском Союзе по рыночной стоимости, впервые обогнав испанский Banco Santander, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто повлиялоЭто произошло благодаря росту стоимости акций Intesa в 2024 году, что позволило ей достигнуть рыночной капитализации в 69,6 млрд евро ($77,1 млрд).
Фото: malpensanews.it

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что повлияло

Это произошло благодаря росту стоимости акций Intesa в 2024 году, что позволило ей достигнуть рыночной капитализации в 69,6 млрд евро ($77,1 млрд).

Ранее лидером был Santander, однако снижение его акций в начале недели позволило Intesa его обогнать. Также рядом по рыночной стоимости находится французский банк BNP Paribas, который долгое время был крупнейшим в ЕС.

Intesa смогла достичь таких результатов благодаря устойчивым финансовым показателям и повышению прогноза по прибыли. Генеральный директор банка Карло Мессина делает ставку на рост в страховом и инвестиционном секторах, а также на управление активами, чтобы увеличить комиссионные доходы, особенно с учетом того, что эффект от высоких процентных ставок постепенно ослабевает, отмечает Bloomberg.

В то же время акции BNP Paribas пострадали из-за политической нестабильности во Франции после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах в июне, обращает внимание агентство.

По данным Bloomberg, накануне аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг европейских банков с «привлекательных» («attractive») до «в пределах нормы» («in-line»).

Причиной этого понижения стали слабые макроэкономические данные и снижение ставок Европейским центральным банком, что оказывает давление на чистый процентный доход, один из основных источников дохода банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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