В НБУ назначили нового начальника управления мониторинга связанных лиц

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 октября 2024, 9:11 Читати українською

В НБУ назначили нового начальника управления мониторинга связанных лиц

Начальником Управления мониторинга связанных лиц Национального банка Украины со 2 октября 2024 года назначен Дмитрий Мухопад. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Начальником Управления мониторинга связанных лиц Национального банка Украины со 2 октября 2024 года назначен Дмитрий Мухопад.
Фото: bank.gov.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К сфере его ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:

  • выявление при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями лицами;
  • подготовка предложений по определению лиц связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями путем внесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг;
  • осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины по определению связанных лиц.

Напомним

В августе этого года Национальный банк создал в своей структуре Управление мониторинга связанных лиц с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц банков и небанковских финансовых учреждений.

Управление принадлежит к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль деятельности которого осуществляет заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

Справка

Дмитрий Мухопад работает в банковской системе более 23 лет, в том числе почти девять лет в Национальном банке.

До перевода на должность начальника Управления мониторинга связанных лиц он больше года возглавлял отдел мониторинга связанных с банками лиц, а до этого руководил этим направлением в Департаменте банковского надзора.

До работы в Национальном банке на протяжении 2001−2015 годов работал в украинских банках, где занимался правовым сопровождением деятельности банков, в частности, по направлению проведения банковских операций, надлежащей идентификации клиентов и инсайдеров банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами