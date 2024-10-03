В НБУ назначили нового начальника управления мониторинга связанных лиц

Начальником Управления мониторинга связанных лиц Национального банка Украины со 2 октября 2024 года назначен Дмитрий Мухопад. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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К сфере его ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:

выявление при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями лицами;

подготовка предложений по определению лиц связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями путем внесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг;

осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины по определению связанных лиц.

Напомним

В августе этого года Национальный банк создал в своей структуре Управление мониторинга связанных лиц с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц банков и небанковских финансовых учреждений.

Управление принадлежит к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль деятельности которого осуществляет заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

Справка

Дмитрий Мухопад работает в банковской системе более 23 лет, в том числе почти девять лет в Национальном банке.

До перевода на должность начальника Управления мониторинга связанных лиц он больше года возглавлял отдел мониторинга связанных с банками лиц, а до этого руководил этим направлением в Департаменте банковского надзора.

До работы в Национальном банке на протяжении 2001−2015 годов работал в украинских банках, где занимался правовым сопровождением деятельности банков, в частности, по направлению проведения банковских операций, надлежащей идентификации клиентов и инсайдеров банков.