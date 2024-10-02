Хочу купить квартиру: Стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость и кому можно доверить свои деньги (видео)

В этом видео Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, рассказывает о проблемах рынка недвижимости в Украине — в какие проекты сегодня не стоит инвестировать ваши средства и на что следует обратить внимание при выборе площадки для инвестирования в квадратные метры.