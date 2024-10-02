В Банке Англии предупредили про возможную резкую корекцию на финансовых рынках

Финансовые рынки остаются уязвимыми для резкой коррекции, предупредил Банк Англии в среду, сославшись на опрос, который показал, что геополитические события рассматриваются как наибольшая угроза стабильности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Комитет по финансовой политике Банка Англии неоднократно предупреждал, что оценки многих финансовых активов, особенно акций, «завышены» и могут резко упасть в ответ на экономические или геополитические потрясения.

В ходе опроса, проведенного в конце июля — начале августа, Банк Англии обнаружил, что 93% из 55 банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, назвали геополитический риск главной угрозой стабильности финансовой системы. Это самый высокий показатель за всю историю опроса, который проводится с 2008 года.

Однако политики Банка Англии обеспокоены тем, что такое восприятие риска, похоже, не отражается в ценообразовании финансовых активов.

«Глобальная уязвимость остается существенной, как и неопределенность в отношении геополитической обстановки и глобальных перспектив», — заявили в центробанке.

Рынки остаются восприимчивыми к резкой коррекции. Важно, чтобы финансовые учреждения были готовы к серьезным, но вероятным стрессам.