К закрытию межбанка курс доллара упал на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 2 октября: доллар и евро немного упали на межбанке
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Открытие 2 октября
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Закрытие 2 октября
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Изменения
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41,27/41,29
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41,23/41,27
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4 /2
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45,67/45,68
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45,57/45,60
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10 /8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,55 грн. Евро покупают за 45,73 грн., а продают за 46,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 46,00−46,15 грн.
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Источник: Минфин
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