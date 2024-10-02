Кредит на $100 миллионов: Украина впервые получит льготное финансирование от Кореи

Сегодня, 2 октября, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению $100 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Привлечение в $100 млн станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея.

Подробности

Кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.

«Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами», — отметил Марченко.

Напомним

В апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024 — 2029 годов.