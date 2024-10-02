Атаки на энергетику Украины: За два года россия совершила 25 массированных атак

С сентября 2022 года по сентябрь 2024-го россия совершила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group, пишет Forbes.ua.

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Потери энергетики

Из-за оккупации и атак в 2022—2023 годах энергетика Украины потеряла 21 ГВт мощностей, в 2024-м — более 9 ГВт тепловой и гидрогенерации.

Массированные атаки рф

В 2022 году зафиксировано 11 массированных ударов, в 2023-м — пять, в 2024-м — девять. В целом агрессор выпустил по Украине более 1400 ракет разных типов и 500 ударных БПЛА.

Среди ракет россии больше всего применяла крылатые ракеты — около 1200 единиц, из которых три четверти были сбиты украинским ПВО.

Украинские силы обороны уничтожили около половины управляемых авиационных ракет, в то время как зенитные и баллистические ракеты обычно достигали своих целей.

Еще одна существенная угроза — БПЛА. 98% из которых — это ударные дроны иранской разработки типа Shahed. Украинские защитники ликвидировали около 90% дронов. Впервые БПЛА начали активно использовать в октябре 2022 года, а пиковые показатели зафиксированы в августе 2024 года, когда одной волной было выпущено 109 БПЛА, из которых 99 уничтожено.

Атаки российских войск привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры, особенно в таких областях, как Днепропетровская, Львовская, Винницкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская и Харьковская. В этих регионах 10 и более из 25 атак повлекли за собой повреждение энергетических объектов.

В результате оккупации и атак в течение 2022−2023 годов энергосистема Украины потеряла около 21 ГВт мощностей. В 2024-м потери от ракетно-дроновой кампании оцениваются более чем в 9 ГВт тепловой и гидрогенерации, отметила Оксана Зуева, старший эксперт в сфере открытых данных DiXi Group.

Россия регулярно наносит удары по критическим узлам электросетей, чтобы дестабилизировать энергосистему и ограничить возможности передавать электроэнергию внутри страны, а также усложнять ее импорт.

Напомним

Из-за полномасштабного вторжения рф энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд евро, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют 50,5 млрд евро. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) на май 2024 года.