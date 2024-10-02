В сентябре в госказну поступило 52,3 млрд грн таможенных платежей

Благодаря стабильности функционирования украинского бизнеса по сравнению с предыдущим месяцем перечисления в бюджет увеличились на 1,2 млрд гривен. При этом индикативный показатель поступлений от таможни исполнен на 86,9%. Об этом говорится в сообщении Таможни.

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По расчетам Министерства экономики Украины, до конца года следует ожидать уменьшения ввоза в страну импортных товаров, что повлияет на количество таможенных платежей.

Так, в сентябре объемы облагаемого налогом импорта уменьшились по сравнению с августом текущего года на 11% или на 2 315 тыс. тонн. В частности, существенно снизился импорт природного газа — на 58%, проката плоского — на 51%, нефтепродуктов — на 26%.

Еще одним из ключевых факторов, повлиявших на перечисление в бюджет таможенных платежей, стало увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 18,7 млрд грн. Например, существенно выросли суммы предоставленной «энергосберегающей» льготы и льготы при импорте электромобилей.

В целом за 9 месяцев 2024 года Гостаможслужба обеспечила поступление 432,2 млрд грн, что позволило дополнительно перечислить в Государственный бюджет 4,1 млрд грн.