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2 октября 2024, 17:16 Читати українською

В сентябре в госказну поступило 52,3 млрд грн таможенных платежей

Благодаря стабильности функционирования украинского бизнеса по сравнению с предыдущим месяцем перечисления в бюджет увеличились на 1,2 млрд гривен. При этом индикативный показатель поступлений от таможни исполнен на 86,9%. Об этом говорится в сообщении Таможни.

Благодаря стабильности функционирования украинского бизнеса по сравнению с предыдущим месяцем перечисления в бюджет увеличились на 1,2 млрд гривен.
Фото: depositphotos

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По расчетам Министерства экономики Украины, до конца года следует ожидать уменьшения ввоза в страну импортных товаров, что повлияет на количество таможенных платежей.

Так, в сентябре объемы облагаемого налогом импорта уменьшились по сравнению с августом текущего года на 11% или на 2 315 тыс. тонн. В частности, существенно снизился импорт природного газа — на 58%, проката плоского — на 51%, нефтепродуктов — на 26%.

Еще одним из ключевых факторов, повлиявших на перечисление в бюджет таможенных платежей, стало увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 18,7 млрд грн. Например, существенно выросли суммы предоставленной «энергосберегающей» льготы и льготы при импорте электромобилей.

В целом за 9 месяцев 2024 года Гостаможслужба обеспечила поступление 432,2 млрд грн, что позволило дополнительно перечислить в Государственный бюджет 4,1 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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