Google Wallet добавил функцию хранения ж/д билетов

Google расширила функциональность приложения Google Wallet, предназначенного для платежей и хранения различных финансовых данных. Теперь Google Wallet может импортировать подтвержденные ж/д билеты из аккаунта Gmail. Об этом пишет FinTechInsider со ссылкой на Android Authority.

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Кошелек будет автоматически импортировать ж/д билеты с аккаунта Gmail, как только пользователь получит электронное письмо с подтверждением. Железнодорожные билеты появятся вместе с другими сохраненными проездными, билетами и картами лояльности.

Разработчики Google также улучшили работу приложения для Wear OS и расширили вебверсию на 28 стран. Приложение Android также запускается еще в 10 странах.

Следующим шагом станет внедрение функции обновления статуса поездов. Google Wallet будет предлагать обновление билетов на хранящиеся в приложении поезда в режиме реального времени.