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2 октября 2024, 15:16 Читати українською

90% инвесторов считают, что искусственный интеллект эффективен для исследования финансовых продуктов

Искусственный интеллект готов произвести революцию в индустрии управления капиталом. 9 из 10 инвесторов полагают, что технологию ИИ можно эффективно использовать для исследования финансовых продуктов и услуг. Об этом пишет FinTechinsider со ссылкой на Finextra.

Искусственный интеллект готов произвести революцию в индустрии управления капиталом. 9 из 10 инвесторов полагают, что технологию ИИ можно эффективно использовать для исследования финансовых продуктов и услуг.

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Согласно глобальному опросу Лондонской фондовой биржи (LSE) и фирмы ThoughtLab, 62% компаний по управлению капиталом признают, что ИИ существенно изменит их деятельность.

Респонденты указали на преимущества подхода с использованием ИИ: автоматизация и скорость, уменьшение количества допускаемых вручную ошибок и экономическая эффективность. Инвесторов привлекает возможность использования ИИ в любое время, доступ с различных устройств и более низкие затраты.

Впрочем, исследователи подчеркнули, что ИИ является не заменой, а дополнением к работе финансовых консультантов. Почти половина опрошенных инвесторов считает, что главная ценность финансового советника в ближайшие три года будет заключаться в предоставлении надежных инвестиционных советов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
gucci
gucci
2 октября 2024, 15:55
#
Інвестиційні радники і їхні поради нічого не варті
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
2 октября 2024, 16:09
#
Тестував нещодавно Ш І- дуже-дуже багато помилок, технологія настільки недороблена, що дивуюсь як таке взагалі можна було вже продавати. Перспективи у ШІ великі, але наразі воно ще зелене та недолуге, іноді навіть примітив не може вирішити, але навчився вибачатися за зроблені помилки, хоча після знову їх робить)))
+
0
Я_ __
Я_ __
2 октября 2024, 17:10
#
В цілому так і на це є причина, бо чату gpt не дають саморозвиватися, йому ставлять рамки, навіть по аналізуваній ним інфі, до 2023 року, якби ШІ дали б саморозвиватися, тоді це і була б та велика перспектива, про котру ти кажеш, а з поточними обмеженнями ШІ дійсно багато в чому здатен помилятися.
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