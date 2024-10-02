90% инвесторов считают, что искусственный интеллект эффективен для исследования финансовых продуктов

Искусственный интеллект готов произвести революцию в индустрии управления капиталом. 9 из 10 инвесторов полагают, что технологию ИИ можно эффективно использовать для исследования финансовых продуктов и услуг. Об этом пишет FinTechinsider со ссылкой на Finextra.

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Согласно глобальному опросу Лондонской фондовой биржи (LSE) и фирмы ThoughtLab, 62% компаний по управлению капиталом признают, что ИИ существенно изменит их деятельность.

Респонденты указали на преимущества подхода с использованием ИИ: автоматизация и скорость, уменьшение количества допускаемых вручную ошибок и экономическая эффективность. Инвесторов привлекает возможность использования ИИ в любое время, доступ с различных устройств и более низкие затраты.

Впрочем, исследователи подчеркнули, что ИИ является не заменой, а дополнением к работе финансовых консультантов. Почти половина опрошенных инвесторов считает, что главная ценность финансового советника в ближайшие три года будет заключаться в предоставлении надежных инвестиционных советов.