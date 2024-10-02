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2 октября 2024, 14:56 Читати українською

«Кернел» планирует полностью погасить еврооблигации на $300 миллионов в октябре

Агрохолдинг «Кернел» заявил о намерении полностью погасить пятилетние еврооблигации на $300 млн со ставкой 6,5% годовых в планируемую дату погашения 17 октября этого года и выплатить купон по ним. Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

Агрохолдинг «Кернел» заявил о намерении полностью погасить пятилетние еврооблигации на $300 млн со ставкой 6,5% годовых в планируемую дату погашения 17 октября этого года и выплатить купон по ним.
Фото: kernel.ua

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«В ответ на недавние спекуляции на рынке относительно возможной реструктуризации облигаций, компания хотела бы объяснить, что нет планов по изменению начальных условий облигаций.

После тщательной оценки своего финансового положения компания подтверждает, что имеет достаточную ликвидность и ресурсы для выполнения своих обязательств в полном объеме и в срок, — отметил «Кернел».

Компания добавила, что это решение подчеркивает приверженность компании к выполнению своих финансовых обязательств, и что компания стремится поддерживать открытую и прозрачную связь с рынком.

Агрохолдинг «Кернел» до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.

Чистая прибыль «Кернел» за 2023 год ФР составила $299 млн, тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком $41 млн. Выручка агрохолдинга за 2023 год ФР сократилась на 35% — до $3,455 млрд, однако EBITDA выросла в 2,5 раза — до $544 млн.

За девять месяцев 2024 года ФР (июль 2023-июнь 2024 года) агрохолдинг сократил чистую прибыль на 53% — до $204 млн за снижение выручки на 4% — до $2,595 млрд, а ее EBITDA снизилась на 36% — до $384 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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