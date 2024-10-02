Google определит 60 украинских стартапов в рамках фонда на $10 миллионов

Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) профинансирует еще минимум 60 украинских стартапов. В рамках фонда на $10 миллионов стартапы получат гранты в 2025 году. Об этом пишет dev.ua.

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Издание ссылается на интервью руководителя Google for Startups в Центральной Европе Михала Крамаржа изданию Forbes. Пока финансирование от Google получили уже более 30 стартапов, еще минимум 60 ждут своей очереди.

«Мы хотим, чтобы полученные средства инвестировали в Украину для восстановления экономики. Наша помощь включает несколько аспектов: финансовую поддержку через украинский фонд, технологическую поддержку с доступом к Google Cloud, а также менторство, охватывающее лидерство и развитие компании», — подчеркнул Краманж.

Фонд размером $10 млн, запущенный в партнерстве с первым и крупнейшим акселератором в Украине — 1991, поддерживает технологические компании, основанные украинцами. Среди критериев для получения средств Михал Крамарж выделил: наличие хотя бы одного юридического лица в Украине и использование ИИ, впрочем, это не обязательное условие.