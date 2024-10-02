За восемь месяцев Украина вдвое нарастила производство оружия — Шмыгаль

Производство оружия в Украине за первые восемь месяцев 2024 г. выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

При этом, по его словам, в 2023 году производство оружия выросло втрое.

«Наша цель — построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов», — отметил премьер.

Шмыгаль также заявил, что на закупку вооружения и военной техники в следующем году правительство заложило в проекте государственного бюджета на 65% больше средств. Это рост почти на 300 млрд грн, или на $7 млрд.

Он отметил, что Украина произведет в 2024 году 1,5 млн дронов, что стало возможным, в частности, благодаря привлечению и поддержке частных компаний.

«Среди стратегических задач — это усиление дальнобойности украинского оружия, чтобы в европейской части России не было ни одного безопасного места, куда бы не могли прилетели обломки наших дронов и ракет», — добавил премьер.

Он рассказал, что правительство формирует механизм долгосрочных контрактов для производителей оружия; строит новую архитектуру военных закупок; расширяет локации для производства оружия, в частности, продолжается работа по созданию подземных площадок, сообщает Интерфакс-Украина.

Шмыгаль заявил, что среди приоритетов для производства: разные виды дронов, в том числе и наземные роботизированные системы; полноценная ракетная программа, в частности баллистического вооружения; расширение производства снарядов всех типов; артиллерийские системы и разные типы бронированной техники.

Кроме того, по его словам, власти инвестируют в разработку средств радиоэлектронной борьбы.