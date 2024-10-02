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2 октября 2024, 12:32 Читати українською

Американская компания ABBYY уволила сотрудников с российским гражданством

Американская IT-компания ABBYY уволила сотрудников с гражданством рф из своих офисов в Сербии, Венгрии и на Кипре. Об уходе 30 сентября в сети Х сообщила бывшая сотрудница кипрского офиса компании. Информацию об увольнении также на условиях анонимности подтвердил один из сотрудников компании в сербском офисе, сообщает «Радио Свобода».

Американская IT-компания ABBYY уволила сотрудников с гражданством рф из своих офисов в Сербии, Венгрии и на Кипре.
Фото: wikipedia.org

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«В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В общем, я догадался, к чему все идет — отключен чат, Мandatory Meeting в названии.

На встрече говорили стандартные слова о том, что «мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше», что-то о трансформации и разделении и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре", — рассказал журналистам уволенный сотрудник ABBYY.

По его словам, на встрече было около 100 человек, а затем такие же встречи провели для российских сотрудников венгерского и кипрского офисов. Он объяснил, что уволили только россиян, остальные сотрудники еще работают, но «что с ними будет дальше — непонятно».

«Думаю, одна из причин в том, что наши клиенты — крупные американские компании, и мы работаем с их документами. По-видимому, они были недовольны тем, что к их информации могут получить россияне. Но это мое предположение», — добавил собеседник.

ABBYY

Компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана, выпускником Московского физико-технологического института Давидом Яном.

Теперь штаб-квартира компании находится в США. Компания специализируется на разработке программного обеспечения для распознавания текста, обработки документов и автоматизации бизнес-процессов. В 2022 году ABBYY ушла из россии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
2 октября 2024, 12:53
#
А звідки в ціх офісах стільки москалів?
+
+15
Я_ __
Я_ __
2 октября 2024, 13:00
#
Туда їх, нічого ото в нормальних компаніях працювати, то не «скрєпно», то все «прадєлкі запада»
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