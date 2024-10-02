Ликвидации на крипторынке превысили $524 млн за сутки, Bitwise подала заявку на XRP-ETF: что нового

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $524 млн за сутки

В ночь на 2 октября 2024 года цена биткоина упала до отметки в $60 200. За сутки цена актива уменьшилась на около 4%. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $524 млн за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

За последние сутки были ликвидированы позиции 154 110 трейдеров. Приблизительно $452 млн потерь пришлось на лонг-позиции, более $72 млн — на шорт.

По активам преобладают Ethereum и биткоин — в парах с этими криптовалютами были ликвидированы позиции на около $110 млн и $140 млн соответственно.

Наибольшие суммы ликвидаций уже традиционно были на криптовалютных биржах Binance и OKX — $259,33 млн и $168,92 млн соответственно. Крупнейшая ликвидация на $12,66 млн была зафиксирована на Binance в торговой паре BTC/USDT.

На момент написания новости первая криптовалюта торгуется у отметки в $61 634.

Binance добавила предупреждение о рисках для ряда токенов

Криптовалютная биржа Binance добавила баннеры и всплывающие предупреждения для ряда монет, которые «претерпели значительные изменения в своей токеномике за последние 18 месяцев». Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 октября изменения коснутся следующих активов:

Travala (AVA);

Чилиз (CHZ);

Enjin Coin (ENJ);

IOTA (IOTA);

Лиск (LSK);

Металл DAO (MTL);

Orion (ORN);

Self Chain (SLF);

Solar (SXP);

Ванар Chain (VANRY).

Представители платформы пообещали и дальше обозначать подобным образом монеты, токеномика которых значительно изменилась.

Bitwise подала заявку на регистрацию спотового XRP-ETF

Управляющая цифровыми активами Bitwise подала заявку на запуск спотового биржевого фонда на базе XRP.

Фирма пообещала представить подробности позже.

Новость не привела к значительной реакции XRP. За последние сутки актив подешевел на 3,3% на фоне падения конкурентов в топ-10 по капитализации в диапазоне от 3,4 до 8,2%.

С декабря 2020 года продолжаются судебные тяжбы SEC против Ripple по статусу XRP.

В июле 2023 года финтех-фирма одержала частичную победу. Суд постановил, что программные продажи и другие распределения токена не являются предложением и реализацией инвестиционных контрактов.

18% стартапов 2022 года покинули крипторынок — отчет

18% криптостартапов, получивших финансирование в 2022 году, прекратили разработку или полностью покинули рынок. Однако около 80% других проектов все еще работают. Об этом говорится в отчете Lattice Fund.

Отмечается, что в 2022 году более 1200 криптостартапов привлекли около $5 млрд. Это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

По данным экспертов, протокол рестейкинга EigenLayer оказался самым успешным из стартапов, привлекших капитал в 2022 году. В июне 2024 года общая заблокированная стоимость (TVL) протокола превысила $20 млрд. Кроме того, 1 октября токен проекта EIGEN стал доступен для стейкинга и торговли на многих централизованных криптобиржах.

В отчете говорится, что несмотря на негативные тенденции, связанные с крахом FTX и общим падением крипторинка, большинство проектов все-таки запустили продукт в основной сети. Между тем, только 12% команд привлекли повторное финансирование по сравнению с 50% в 2021 году.

«Такие экосистемы, как Flow, StarkNet и NEAR, с трудом привлекали дополнительные инвестиции. Это указывает на проблемы, с которыми сталкиваются эти платформы в поддержке интереса разработчиков и инвесторов», — заявили в Lattice Fund.

Эксперты пришли к выводу, что Ethereum осталась доминирующей экосистемой с точки зрения сбора средств. В 314 проектов, связанных с этим блокчейном, инвестировали примерно $1,4 млрд. На втором месте оказалась Solana с $350 млн. Сбор средств в экосистеме Polkadot значительно снизился на 40% по сравнению с 2021 годом.

При этом абсолютное большинство проектов, запущенных в сети биткоина, все еще активны через два года:

«Следует подчеркнуть устойчивость команд экосистемы биткоина, которые не только продолжают работать, но и демонстрируют настойчивость, отражая надежность самой сети», — говорится в отчете.

Инфраструктура и централизованные финансы (CeFi) оказались самыми успешными секторами для инвестиций — 80% и 78% проектов соответственно смогли запустить продукты в основной сети.

Несмотря на относительно неплохие результаты криптостартапов, привлекших средства в 2022 году, технически большинство из них оказались в сложном положении.

«Проблемы усугубляются тем, что инвесторы переключились на более перспективные сектора — например, DePIN и искусственный интеллект. Это доказывает, что прибыль достигается не погоней за тем, что популярно сейчас, а поиском того, что будет актуально через несколько лет», — отметили в Lattice Fund.