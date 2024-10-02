Доллар резко вырос из-за ситуации на Ближнем Востоке

Доллар продемонстрировал самый резкий рост за неделю на торгах во вторник после того, как ракетный удар Ирана по Израилю привел к покупке безопасных активов — инвесторы опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эскалация конфликта

В среду Иран заявил, что его ракетная атака на Израиль, крупнейшее военное нападение на государство, закончилась, если не будет дальнейших провокаций, а Израиль и Соединенные Штаты пообещали нанести ответный удар по Тегерану. На этом фоне опасения по поводу более масштабной войны усилились.

Индекс USD накануне в моменте поднимался до 101.39 впервые с 19 сентября, а к закрытию слегка откатился. В среду доллар удерживается над отметкой 101.00 и по состоянию на 09:07 торговался в районе 101.27, подрастая в пределах 0,1%.

Данные по рынку труда

Дополнительную поддержку американская валюта получила со стороны свежей статистики, которая отразила рост числа открытых вакансий выше прогнозов. При этом остальные релизы не порадовали — производственная активность сократилась шестой месяц подряд.

Теперь доллар ждет новых драйверов, прежде всего, с геополитического фронта. Стратег Westpac Имре Спейзер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке непредсказуема, но в отсутствие эскалации настроения на рынке могут восстановиться, и внимание вернется к экономике.

Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту