В среду на наличном рынке курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на 2 октября: евро в банках подешевел на 20 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки и в продаже потерял 2 копейки. Евро потерял 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,70 грн, а продают за 46,35 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 45,95−46,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,27−41,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,67−45,68 грн/евро.
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Источник: Минфин
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