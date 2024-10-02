Нацбанк с 11 октября расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ). Об этом идет речь пишут «Украинские новости» со ссылкой на НБУ .

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Новые бенчмарки

Так, с 11 октября 2024 в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационными номерами (ISIN) UA4000232607 и UA4000232615, первое размещение которых Министерство финансов Украины осуществило 3 сентября 2024 года.

Такими бумагами можно покрывать до 60% суммы обязательных резервов для соответствующего периода содержания.

Такое решение будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

С 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов.

Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 октября 2024 года он будет содержать тринадцать выпусков ценных бумаг, а именно: 00228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177 и новые UA4000232607 и UA4000232615.