За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 655560 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 октября: 1130 российских оккупантов, 4 танка и 26 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 655560 (+1130) человек,
- танков — 8887 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 17579 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 18869 (+14) ед,
- РСЗО — 1204 (+0) ед,
- средства ПВО — 963 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16348 (+26),
- крылатые ракеты — 2613 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед,
- специальная техника — 3318 (+4)
Источник: Минфин
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