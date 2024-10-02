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2 октября 2024, 8:37 Читати українською

Экспорт растет: физические объемы за 9 месяцев 2024 года увеличились на 36% до 99 млн. тонн

Украинские экспортеры увеличили физические объемы продаж своих товаров на 36,2% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом экспортировали 99,3 млн тонн. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украинские экспортеры увеличили физические объемы продаж своих товаров на 36,2% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Фото: depositphotos

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Как изменился экспорт

«За последние три квартала мы экспортировали почти 99,3 млн тонн продукции на сумму $28,9 млрд, что на 6% больше, чем за предыдущий период прошлого года. Положительна динамика экспорта в сентябре по сравнению с августом текущего года. Есть самая большая за квартал выручка — $3,2 млрд, хотя и сокращение физических объемов экспорта. То есть растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью», — отметила Свириденко.

В свою очередь заместитель министра экономики Украины — Торговый представитель Украины Тарас Качка подчеркнул, что хорошие показатели наблюдаются в металлургии по результатам 9 месяцев 2024 года.

Читайте: Экспорт IT-услуг из Украины в августе упал до самого низкого показателя с начала года

В частности, значительно возрос экспорт:

  • полуфабрикатов из железа — 1,5 млн тонн (+65,5% к аналогичному периоду прошлого года);
  • плоского проката — 1,1 млн тонн (+86,2%);
  • труб — 338 тыс. тонн (+52,2%);
  • железной руды — 25,2 млн тонн (почти вдвое больше +99,6%);
  • цемента — 1,3 млн тонн (+31%).

Также традиционно лидирует в экспорте продукция сельскохозяйственной отрасли. Больше всего за 9 месяцев Украина поставила на внешние рынки:

  • кукурузы — 25,2 млн тонн (+16,2% к аналогичному периоду прошлого года);
  • пшеницы — 16 млн тонн (+42,4%);
  • подсолнечного масла — 4,6 млн тонн;
  • шрота — 3,6 млн тонн;
  • мяса птицы — 334 тыс. тонн на $708 млн;
  • соков — 82 тыс. тонн на $160 млн (+65%).

Зафиксирован рост и в кондитерской отрасли — за 3 квартала 2024 года на 29% увеличены поставки печенья ($190 млн), на 29% — шоколада ($169 млн) и на 28% — карамели ($151 млн).

«В сентябре начался сезон сахароварения и имеем возобновление экспорта сахара. За сентябрь Украина экспортировала 24,7 тыс. тонн сахара на $127 млн. Всего с начала года экспорт сахара составил уже 476 тыс. тонн на сумму $282 млн. Рост в объемах составляет 60% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», — отметил Качка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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