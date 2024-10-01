Экспорт IT-услуг из Украины в августе упал до самого низкого показателя с начала года

Украинский экспорт IT-услуг в августе снизился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил $507 млн. Это самый низкий показатель с начала года. Об этом свидетельствуют данные НБУ , пишет Forbes.ua.

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Падение ИТ экспорта

В августе экспорт снизился на 7% по сравнению с июлем ($545 млн) и на 1% по сравнению с июнем этого года ($512 млн).

За первые восемь месяцев года экспорт IT-услуг сократился на 5% до $4,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($4,5 млрд).

Доля ИТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в июне составила 37%, для сравнения в августе прошлого года она составила 40,5%.

Напомним

За последние 10 лет экспорт украинских ИТ-услуг ежегодно рос на 20−30%. В 2023 году он сократился на 8,4%, до $6,7 млрд против 2022 года, когда этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд.

В 2023-м экспорт украинских IT-услуг составил в среднем $560 млн в месяц, что почти на 9,3% меньше, чем в 2022-м.

Основные страны-партнеры Украины — США, Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.