К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 октября: евро подешевело на межбанке, а доллар вырос
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Открытие 1 октября
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Закрытие 1 октября
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Изменения
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41,12/41,17
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41,27/41,29
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15 /12
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45,79/45,83
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45,70/45,71
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9 /12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,06−41,55 грн., Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,50, евро — 46,10−46,30 грн.
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Источник: Минфин
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