НКРЭКУ предложила повысить с 31 октября предельные цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 1 октября одобрила проект постановления «О предельных ценах на рынке „в сутки вперед“, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке». Предыдущее повышение было в июне, пишет Forbes.ua.

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Какие тарифы предлагают

Максимальные цены на рынке «на сутки вперед» и «внутрисуточном рынке» предложили повысить с 31 октября до следующих уровней: с 00:00 до 07:00 — 5600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 9000,00 грн/МВт·час. Минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·ч.

Предложены максимальные цены на «балансирующем рынке»: с 00:00 до 07:00 — 6600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8250,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·час. Минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Причина пересмотра граничных цен, согласно объяснению НКРЭКУ, заключается в необходимости обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских атак на энергосистему.

Решение не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, заверили в НКРЭКУ.