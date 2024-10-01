Депутаты обнаружили возможные источники дополнительных 50 миллиардов для бюджета — Гетманцев

Народные депутаты подали в проект госбюджета-2025 поправки, содержащие дополнительный ресурс поступлений в сумме 50 млрд грн. Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Проработав проект бюджета, мы с коллегами предлагаем дополнительный ресурс. Он небольшой, потому что составляет лишь 1,3% расходов бюджета, впрочем, реально. Речь идет о 50 млрд грн», — заявил Гетманцев.

По его словам, источником поступления этих средств могут стать увеличенный до 50% налог на банки за 2024 год, дооценка поступлений от импортного НДС, как и в прошлом году заниженными.

Депутаты также предлагают сократить ряд менее приоритетных во время войны расходов, в частности, на содержание органов власти, на неэффективные бюджетные программы (по типу реструктуризации угольных предприятий) или программы, возврат к которым сейчас не ко времени, например, частично восстанавливаемый Дорожный фонд (кроме обслуживания) ранее взятых долгов).

Куда предлагают направить средства

Из этих 50 млрд грн депутаты предлагают направить: