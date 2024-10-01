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1 октября 2024, 18:23 Читати українською

Депутаты обнаружили возможные источники дополнительных 50 миллиардов для бюджета — Гетманцев

Народные депутаты подали в проект госбюджета-2025 поправки, содержащие дополнительный ресурс поступлений в сумме 50 млрд грн. Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Народные депутаты подали в проект госбюджета-2025 поправки, содержащие дополнительный ресурс поступлений в сумме 50 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Проработав проект бюджета, мы с коллегами предлагаем дополнительный ресурс. Он небольшой, потому что составляет лишь 1,3% расходов бюджета, впрочем, реально. Речь идет о 50 млрд грн», — заявил Гетманцев.

По его словам, источником поступления этих средств могут стать увеличенный до 50% налог на банки за 2024 год, дооценка поступлений от импортного НДС, как и в прошлом году заниженными.

Депутаты также предлагают сократить ряд менее приоритетных во время войны расходов, в частности, на содержание органов власти, на неэффективные бюджетные программы (по типу реструктуризации угольных предприятий) или программы, возврат к которым сейчас не ко времени, например, частично восстанавливаемый Дорожный фонд (кроме обслуживания) ранее взятых долгов).

Куда предлагают направить средства

Из этих 50 млрд грн депутаты предлагают направить:

  • 60% (почти 30 млрд грн) — на усиление обороноспособности (развитие, закупку, модернизацию ВВТ, на выполнение государственных целевых программ развития ОПК, закупку дронов, на ГУР, СБУ, пограничную службу и др. — всем, кто защищает наше государство),
  • 19% (9,7 млрд грн) — на десятки программ в сфере социальной защиты населения, образования, медицины и поддержки территориальных общин (прежде всего, в части делегированных социальных расходов).
  • 18% (9 млрд грн) — в поддержку экономики (за счет чего можно будет частично восстановить такие важные программы, как гражданское разминирование, на которое предлагают выделить 2 млрд грн; программы частичного возмещения покупки стоимости отечественной с/х техники, поддержки индустриальных парков, проектов с крупными инвестициями, фонда развития предпринимательства, фермерских хозяйств и т. п.).
  • Остальные 3% (1,3 млрд грн) — на усиление евроинтеграции, диджитализации.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Vlad UKR
Vlad UKR
1 октября 2024, 18:44
#
Нажаль депутати не побачили додаткові мільярди в своїх кишенях.
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