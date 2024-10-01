Маркетинговая конференция ROMI 2024: кто еще успеет присоединиться и ждет участников

До маркетинговой конференции ROMI остались считанные дни. Самые креативные владельцы агентств, маркетологи, СММщики, таргетологи и все причастные к маркетингу специалисты соберутся в одном месте, чтобы вдохновиться и поделиться опытом. Событие состоится в Chamber Plaza в Киеве 4 октября.

Участников мероприятия ждет насыщенная программа, присоединиться к которой можно как онлайн, так и офлайн. На конференции будет два потока, которые состоятся параллельно. В общей сложности ожидаются выступления более 30 спикеров, среди которых будут бесспорные эксперты и гигантами маркетинга в различных сферах бизнеса — СМО, руководители маркетинговых отделов и руководство известных украинских и европейских брендов, таких как Netpeak Group Ukraine, AUTODOC, Mate academy, Promodo, Prom.ua и многих других.

Участников мероприятия ждут 9 часов концентрированного контента о действенных стратегиях в маркетинге, использовании ИИ, дополнительных источниках трафика, путях привлечения новых клиентов и т. д. Конференция состоится в любых условиях, а безопасность участников гарантирована, ведь локация имеет надежное укрытие.

Вы еще успеете вскочить в последний вагон, так что поторопитесь купить билеты на маркетинговую конференцию ROMI по ссылке, чтобы получить свою порцию вдохновения и мотивации!

Партнеры мероприятия

Проведение конференции было бы невозможно без поддержки надежных партнеров. Среди них омниканальная Customer Data Platform eSputnik — украинская ИТ-компания, более 12 лет разрабатывающая программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

Мероприятие пройдет также при содействии PSP Platon — одного из лидеров платежных услуг в Украине. Платежный провайдер осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. В своем портфеле сервисов компания имеет как стандартные e-commerce продукты, так и специализированные решения для кредитных организаций, образовательных проектов, интернет и хостинг-провайдеров, а также билетных и букинг операторов.

Организаторы конференции ROMI искренне благодарны партнерам за поддержку и помощь.